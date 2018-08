Amalfi in lutto per Gaetana “Nina” Fronda

Amalfi in lutto per Gaetana, per tutti “Nina”, Fronda. Donna e madre esemplare, amata da tutti . Propri ieri sera il nipote Gianluca si era esibito nel concerto in piazza.

A ricordarla il giornalista Sigismondo Nastri

«Il ricordo di Nina mi riporta agli anni della gioventù, alle battaglie politiche sostenute ad Amalfi a sostegno della Dc e di Francesco Amodio. Era una donna allegra, solare che non smarriva il suo carattere neppure nei momenti di difficoltà. Un marchio di famiglia, questo carattere: dal nonno, mast’Andrea ‘a Trinità, al papà Biagio, a Maria, Andrea, Gerardo, fino alle nuove generazioni. Sono rattristato perché con Nina se ne va un altro pezzo di un mondo che mi appartiene».

Domani, domenica 12 agosto, alle 9, i funerali nel Duomo di Amalfi.

Facciamo le condoglianze al figlio Rosario, i fratelli Andrea e Gerardo, le sorelle Lena e Maria, e ai parenti tutti.