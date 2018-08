Amalfi, la guerra dei tassisti: sui posteggi scarsi controlli dei vigili

Amalfi, Costiera Amalfitana. Ferragosto si avvicina e ad Amalfi i vigili sono in stato di guerra, per la contesa dei posteggi per le proprie vetture. I tassisti lamentano scarsi controlli dei vigili, con episodi che spesso richiedono interventi dei pochi agenti in organico alla Polizia Municipale. Un tassista ha lamentato con noi il problema che i posti riservati ai taxi, vengono fregati in continuazione, dato che non si trova parcheggio o i posti disponibili sono troppo cari. I vigili purtroppo sono carenti e i controlli scarseggiano, mentre i tassisti finiscono col litigare con gli autisti che occupano il posto, o altrimenti, devono segnalare la vicissitudini alla polizia locale, che non riesce quasi mai ad intervenire autonomamente. La situazione dei posteggi per i taxi ad Amalfi è complicata: quel che spesso accade è che bisogna affrontare il disagio di riuscire a capire chi ha parcheggiato negli spazi riservati ai taxi, cercare ed individuarlo.