Amalfi, Capodanno Bizantino. Il primo settembre chiusura della statale 163 per il passaggio del corteo. Ecco gli orari

Manca poco all’inizio del Capodanno Bizantino con le inevitabili conseguenze sulla ordinaria viabilità. Il primo settembre il grande corteo storico di Amalfi e gli sbandieratori di Cava raggiungeranno Atrani. Per tale motivo sabato 1 settembre il transito sulla Statale 163 sarà interrotto in entrambi i sensi di marcia dalle 18.00 alle 19.00 e poi dalle 19.30 alle 20.30 per consentire lo svolgersi della manifestazione.