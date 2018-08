Amalfi, Costiera Amalfitana. Ieri sera sulla Strada Statale Amalfitana sono caduti dei fichi d’india, nel tratto di strada che da Vettica segue verso la Grotta dello Smeraldo. Fortunatamente nessuna persona o mezzo è stato colpito dalle foglie venute giù dalle pareti rocciose sovrastanti, ed a monitorare la situazione sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco. Nella fase più critica dell’estate, sulla Statale 163 sono stati installati dei semafori per tutelare l’incolumità di coloro che vi transitano: ieri sera era stata valutata anche l’ipotesi di chiudere la strada, nel tratto in cui circa sei anni fa sono stati già effettuati dei lavori di messa in sicurezza della parete.