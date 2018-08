Amalfi. Bandiere a mezz’asta ricordando Genova.

Oggi è il giorno del dolore, del lutto. Tutti siamo vicini alla città di Genova, ai feriti, alle famiglie colpite dal lutto di quest’immane tragedia.

L’Amministrazione del Comune d’Amalfi ha voluto onorare questa sciagura issando le bandiere della Casa Comunale a mezz’asta.

Un piccolo gesto, per non dimenticare.

Di seguito il pensiero di Amalfi, nelle parole del Sindaco Daniele Milano.

All’attenzione del

dott. Marco Bucci

Sindaco di Genova

——————————-

caro Marco,

la Città di Amalfi sta vivendo con profondo sgomento i fatti di Genova.

Ti scrivo per testimoniarti la profonda vicinanza della nostra comunità e per comunicarti la nostra piena disponibilità per qualunque necessità vorrai palesarci.

Siamo certi che Genova saprà rialzarsi anche da questa sciagura.

Daniele Milano