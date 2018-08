Amalfi: Arrestato pluripregiudicato di Assisi per distintivi contraffatti e detenzione di stupefacenti.

In tarda mattinata, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amalfi, hanno tratto in arresto M.M. classe 1970 pluripregiudicato di Assisi per possesso di segni distintivi contraffatti e detenzione di stupefacenti.

L’uomo aveva attirato i sospetti di molti cittadini che lo avevano notato camminare con un pistola attaccata ai pantaloni nonché quelli di alcuni gestori di attività recettizie presso i quali si era già presentato millantando di essere un appartenente alle forze dell’ordine ed in particolare di essere per alcuni un Maggiore dell’Esercito, per altri un Generale dei carabinieri, e per altri ancora un poliziotto. I militari, raccolte più elementi possibili, si sono messi sulle sue tracce sino a individuare l’hotel dove risiedeva, a Minori. Richiesto l’ausilio dei colleghi della Stazione di Maiori, sono entrati nella sua stanza dove lo hanno rinvenuto piuttosto sorpreso. Lo hanno quindi sottoposto a perquisizione rinvenendo nella sua stanza: una pistola “scacciacani” con tappo rosso, falsi tesserini e placche delle forze armate, una patente di guida inglese falsa, nonché due dosi di cocaina e 5 dosi di hashsih. Il tutto sottoposto a sequestro.

Tradotto in caserma, è stato dichiarato in arresto, e trasferito nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo di domani mattina.