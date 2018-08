Amalfi: Arrestato 24enne di Pagani e 20enne di Tramonti per spaccio di sostanza stupefacente

Nel corso della notte appena trascorsa, i CARABINIERI della Stazione di Amalfi, hanno tratto in arresto D.C. classe 1993, di Pagani per porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché denunciato a piede libero per quest’ultimo reato anche un giovane classe 1998 di Tramonti.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio anche finalizzato alla repressione ed alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un pedinamento, hanno fermato, all’ingresso di Amalfi, il giovane originario di Pagani a bordo della sua autovettura il cui atteggiamento palesemente sospetto induceva immediatamente gli operanti ad approfondire il controllo con una perquisizione che dava subito esito positivo in quanto veniva rinvenuta nello suo zainetto una busta di cellophane contenente 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana verosimilmente destinata al mercato amalfitano, nonché un manganello telescopico atto ad offendere, il cui porto non era giustificato. Portato in caserma il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto al regime degli arresti domiciliari in attesa della fissazione del rito direttissimo.

Contestualmente, i militari hanno anche effettuato un controllo nell’abitazione di un giovane di Tramonti, rinvenendo nella sua abitazione circa 100 foglie di marijuana in ammollo nell’alcol ed una modica quantità di hashish, così denunciandolo a piede libero ai sensi dell’articolo 73 DPR 309/90.