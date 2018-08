Amalfi: Arrestati due ragazzi 24enni di Pagani per spaccio

Nello scorso pomeriggio i carabinieri della Stazione di Amalfi, hanno tratto in arresto D.C. classe 1993 di Pagani e R.P. classe 1991 di Nocera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso del servizio, hanno notato transitare a bordo di un’auto il primo dei due giovani (che già conoscevano per averlo tratto in arresto solo 15 gg. fa -ad Amalfi- per lo stesso motivo) ed hanno deciso di pedinarlo. Giunti ad Atrani, l’auto si è fermata dietro il pullman che la precedeva, e dal bus è sceso un altro ragazzo che manteneva un contatto visivo con l’auto pedinata. Notata la scena i carabinieri hanno deciso di intervenire fermando entrambi i ragazzi, i quali alla vista dei militari hanno tentato invano di fuggire, venendo prontamente bloccati dopo un rapido inseguimento, a piedi uno ed in auto l’altro. Addosso nascondevano 100 gr. di hashish, mentre dalle successive perquisizioni domiciliari venivano rinvenuti complessivi altri 40 gr. di hashish, 10 di Marijuana, vari semi per piante di canapa, e 3 bilancini di precisione.

I due sono quindi stati prima trasferiti in caserma per essere dichiarati in arresto e poi tradotti al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.