Alzata del quadro a Positano iniziano i festeggiamenti di ferragosto ecco tutti gli eventi della settimana

Ecco il programma dei festeggiamenti per la Madonna Assunta del 15 agosto: oggi l’ Alzata del Quadro, poi la processione a mare e domani i fuochi d’ artificio nelle acque del piccolo golfo.

Non perdetevi la serata di MUSIC ON THE ROCKS: countdown per ferragosto, le fantastiche serate di stasera e domani 14 agosto 2018

Lunedi 14 agosto Mattina : ‘A’ Vigilia rà Maronna’

Ore 9.30 Chiesa S.Maria Assunta solenne celebrazione eucaristica presieduta da S.E. REV.SSA Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava dè Tirreni, a seguire ‘Alzata del Quadro’, la giornata sarà allietata dal premiato Concerto Bandistico ‘Città di Minori’

Lunedi 14 agosto Sera : ore 18.30 Canto del Rosario e Santa Messa, a seguire alle ore 20 circa imbarco dal molo e processione via mare per rendere omaggio alla maiolica della Madonna sullo scoglio ‘Mamma e figlio’, al rientro sul molo l’antica tradizione positanese del ‘Pane e melone’ accompagnata dalla musica del gruppo popolare ‘I Tammore’

Martedi 15 agosto : Assunzione della Beata Vergine

Ore 6.30-7.30-9.30-11 S.Messe in Parrocchia, ore 8.30 alla Chiesa Nuova.

Ore 18 ‘Cento Croci, Cento Ave Maria’, ore 19 canto del Rosario,

Ore 19.30 Chiesa S.Maria Assunta solenne celebrazione eucaristica presieduta da S.E. REV.SSA Mons. Ernesto Mandara, a seguire processione con la Statua della Madonna.

ore 24 sullo specchio del mare spettacolo pirotecnico della ditta ‘Senatore’. Allieterà il giorno di festa il Concerto Bandistico ‘Città di Chiusano San Domenico’, la suggestiva illuminazione è curata dalla ditta Donnarumma.

Martedi 22 agosto, Maria Regina di Positano, ‘Se ne trase à Maronna’,

Ore 19 canto del Rosario, ore 19.30 S.Messa di ringraziamento ricordando Don Raffaele Talamo, al termine deposizione della Venerata Statua e discesa del quadro.

Ma qual è la storia della “madonna nera”? Sull’altare maggiore della Chiesa di Positano è collocata un’immagine di una Madonna nera con Bambino, dipinta su tavola di cedro di Bisanzio, giunta per miracolo nel XII su di una nave, che per ripararsi da una violenta tempesta, trovò rifugio nella baia di Positano. All’improvviso ai marinai parve udire una voce: “Posa, posa”. Per questo prodigio, che il capitano interpretò come manifestazione della volontà della Vergine di restare in quel posto, l’icona fu accolta dagli abitanti di Positano come un segno divino e rimase custodita presso la chiesetta di San Vito, in attesa di costruire un tempio in suo onore nei pressi della spiaggia.

Dalla tradizione di Positano, apprendiamo che la Madonna scelse il luogo del suo tempio proprio sul cespuglio di mirto, pianta considerata, nelle tradizioni di tutti i popoli mediterranei e dalle più antiche fonti classiche, simbolo di femminilità. Si testimoniano usanze legate alla fecondità durante i banchetti nuziali, in ricordo della dèa dell’amore, Afrodite. Plinio ne segnala infatti le proprietà afrodisiache, chiamandolo myrtus coniugalis. In epoca romana, nelle monete repubblicane, Venere veniva raffigurata con in mano un ramoscello di mirto, a testimoniare che un antico culto, probabilmente legato alla Grande Madre, resistette nell’immaginario mitologico sino alla tarda latinità.

Ancora oggi le Madonne nere, come quella di Positano sono considerate miracolose e sono oggetto tra i fedeli di una particolare adorazione. Molte le probabilità che le feste agostane, oggi legate al culto mariano, siano da ricercare nell’ascensione in cielo della Grande Madre celeste e nei culti della Dèa egizia Iside. Di fatto le Madonne più venerate e importanti, si festeggiano tutte il giorno di ferragosto.