Alternativa Viadotto Gatto : Subito il doppio senso in via Benedetto Croce Petizione Popolare

Come ampiamente dichiarato anche all’insediamento , io prima di tutto mi sento il consigliere provinciale di riferimento di Salerno città, per cui oggi ancor più coinvolto, in una battaglia di buon senso che vede Forza Italia portare avanti una problematica connessa alla viabilità che interseca proprio il traffico che dalla Costiera Amalfitana arriva a Salerno ed attraversa il viadotto Gatto, oggetto di innumerevoli perplessità ,soprattutto in queste ore ,che hanno visto mettere in discussione l’ intero sistema di verifiche della staticità di ponti e quant’ altro in tutta la nazione , non può certamente, l’amministrazione comunale di Salerno, derubricare questi dubbi come suggestione generale , ero davvero convinto che avessero recepito in maniera veloce la sollecitazione messa in essere dal ns partito, che tra le righe aveva già dato una linea di condotta alla risoluzione della problematica .L’ apertura al transito in entrambi i sensi di via Benedetto Croce , forse non farà piacere a qualcheduno ,ragione per cui sosterrò convintamente la raccolta firme cha ha lanciato il consigliere comunale Celano nei modi e nelle forme che decideremo in maniera congiunta in una prossima conferenza stampa .Credo che sia nostro dovere prendere in considerazione , le sollecitazioni che vengono da più punti .

Fulvio Mormile Capo Gruppo FI provincia di Salerno