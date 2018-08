Neanche la pioggia ferma il Sorrento che continua ad allenarsi. Il mister Guarracino si dichiara fiducioso e convinto di aver lavorato bene con i suoi ragazzi, ma aggiunge che il giudice finale sarà il campo. Il prossimo impegno domenica prossima ad Ercolano per la Coppa Italia si disputerà la partita che era stata rinviata in segno di lutto per la tragedia di Genova. Si attendono poi le comunicazioni delle date per il campionato ed i successivi turno della Coppa Italia. Chiediamo poi a Mister Guarracino di anticiparci qualcosa sulla rosa dei giocatori. Il portiere Giuliano Munao è una vecchia conoscenza anche di Positanonews visto che ha giovato tre anni proprio con Guarracino a Positano ed è una garanzia. Accanto a lui un altro profilo di qualità, quello di Antonino D’Oriano, ex portiere di Lega Pro con la Juve Stabia. C’è poi la presenza di qualche giovanissimo, fra cui uno tra i più preparati e pronti Lorenzo Leone che è già stato protagonista la scorsa stagione per il successo finale. Sulla linea difensiva, intorno al leader indiscusso Antonio Guarro, il Mister ha affiancato sia giocatori di esperienza come Vincenzo Russo e Liberato Russo che giovani di grandissima qualità come Di Gregorio Raimondi che già avevamo, che ragazzi della classe 2000 già in nostro possesso ed uno dei miglior under che è Francesco Fusco. Centrocampo confermato lo zoccolo duro dei giovani che tanto bene si sono comportati l’anno scorso affiancando elementi di grande affidabilità De Rosa, Paradiso, Di Prisco e tanti altri giovani. In attacco accanto ai confermatissimi Cifani e Gargiulo si affianca Gianluca De Angelis, un grande giocatore che dalla A alla D ha giocato in tutte le categorie ed è stato preso anche un calciatore classe 1999, Sonny Qehajaj, ex casertano. La rosa, quindi, è ampia e valida. In diretta l’allenamento e interviste ai giocatori, seguiteci sulla Pagina di Positanonews