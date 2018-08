Allarme sicurezza. Arrestato un 39enne ucraino che si aggirava per gli scavi archeologici di Ercolano brandendo un coltello

Non si fermano i controlli sulla sicurezza anche nei siti archeologi, presi d’assalto dai tanti visitatori soprattutto in questo periodo estivo. Un episodio preoccupante è accaduto negli scavi archeologici di Ercolano, dove un 39enne di nazionalità ucraina si aggirava tra i tanti turisti e visitatori brandendo un coltello. Alcune persone hanno segnalato quanto stava avvenendo e sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri di Torre del Greco che hanno fermato l’uomo ed hanno sequestrato il coltello. Il 39enne è stato condotto presso la caserma dove ha cominciato ad opporre resistenza minacciando e spintonando i militari. Il giudice ha convalidato l’arresto con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere. L’uomo, residente ad Ercolano e già noto alle forze dell’ordine, è stato posto in libertà in attesa del processo.