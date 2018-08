Albano rinasce con Romina e si arrampica sul traliccio a Rimini facendola spaventare “Scendi” . Un gesto che ha entusiasmato i fan, che su Facebook hanno condiviso il video della performace del cantante, ma che avrebbe spaventato la Power. Una storia vera o creata ad arte per marketing? Di certo non è facile trovare tanto entusiasmo e fans per un ultra settantacinquenne nel mondo, succede in Italia.

L’ultimo concerto a Rimini (dopo quello annullato a luglio) della coppia più famosa della musica italiana è stato percorso da un brivido inatteso. E a provocarlo è stato proprio Al Bano quando ha deciso di scalare l’impalcatura. La ex moglie è apparsa agli occhi dei presenti visibilmente preoccupata ed è tornata a tranquillizzarsi solo quando Al Bano ha toccato nuovamente terra incolume (guarda qui il video). Qualcuno dal pubblico gli ha urlato: “Scendi”, mentre il respo del pubblico ha applaudito la mossa del cantante (guarda qui le foto).

Qualcosa di simile era successo anche nel 2015. “Un Al Bano mai visto così, si arrampica ai tralicci delle luci per salutare le oltre diecimila persone che sono la per lui….grande”, aveva scritto Caruso su Facebook condividendo il video di quanto era accaduto tre anni fa. In molti avevano immortalato con una fotografia il “folle” gesto per pubblicare gli scatti sui social network. “Ad Al Bano gli scatta l’heavy metal e si arrampica sul palco!!! Romina Power, sei preoccupatissima ma tu babe, non sai babe, che non puoi fermare il rock’n’roll!!!”, aommentò invece Andrea.

Romina e Al Bano sono indubbiamente la coppia dell’estate. Almeno per il gossip. Dopo l’addio del cantante a Loredana Lecciso, in molti tra i fan hanno iniziato a sperare in un loro riavvicinamento. Le notizie, le smentite, i messaggi sui social hanno riempito i rotocalchi rosa e ancora forse lo faranno. Al Bano sembra non voler cedere ad una nuova storia d’amore per Romina. Anche se qualcuno ha parlato addirittura di nuove nozze, per ora il grande ritorno (insieme) dei due cantanti resta più un sogno dei fan che una realtà.