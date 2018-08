Agropoli. Muore in un incidente stradale il 33enne Emilio Secci

Questa mattina il 33enne Emilio Secci, originario di Latina ma residente ad Agropoli, mentre percorreva a bordo della sua moto il tratto stradale che congiunge il porto con la Baia di Trentanova, è rimasto vittima di un incidente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimare il giovane praticando un massaggio cardiaco, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un’eliambulanza era già pronta sulla spiaggia per trasferire Emilio presso l’ospedale Ruggi di Salerno ma, purtroppo, il cuore del 33enne aveva già cessato di battere. Emilio Secci si era sposato da appena due anni e da pochi mesi era diventato padre per la prima volta. Era molto conosciuto e benvoluto ad Agropoli, dove gestiva il resort “San Francesco” appartenente alla famiglia della moglie, figlia del noto ingegnere Aldo Della Pepa già assessore all’urbanistica della città di Agropoli e della dottoressa Rosetta Di Buono nota anche lei in città per la sua attività professionale.