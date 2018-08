Agerola. Tutti i nomi dei 37 ammessi alla selezione per il concorso vigili urbani

Il Comune di Agerola dovrà assumere un nuovo vigile urbano a tempo indeterminato e part-time al 35.45%, per un totale di 12 ore e 45 minuti settimanali. Il concorso pubblico è stato indetto lo scorso marzo e lo scorso 7 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle domande. In tutto sono state presentate 39 richieste, con due esclusioni per mancanza dei requisiti richiesti. Si è, quindi, proceduto alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice, presieduta dal segretario comunale Vittorio Martino e composta dal responsabile del settore Affari Generali Rossella Mascolo e dal responsabile del settore Finanziario del Comune Giovanna Peccerillo.

Questi i nomi delle 37 persone ammesse al concorso: Arianna Scognamiglio, Giovanni Precenzano, Stefania Infernosi, Costantino Di Giacomo, Alessandro Di Martino, Giovanna Elefante, Matteo Vitale, Alexia Aubry, Massimiliano Vitale, Emiliana Cuomo, Filomena Cuomo, Assunta Somma, Piervittorio Piccolo, Immacolata Fusco, Marianna Gentile, Andrea Cuomo, Rosangela Balzano, Consiglia Conte, Antonio Apuzzo, Rosaria Borrello, Luca Procenzano, Genoveffa Ruocco, Vincenzo Laierno, Raffaele Di Maso, Andrea Somma, Nicola Natalino Scisciola, Angelo Acampora, Dorante Voccia, Vincenzo Di Lorenzo, Rosa Ricordo, Ivana Cimmino, Bernardo Tesoriero, Giuseppe Della Rocca, Lidia Santoro, Annapia Palazzo, Concetta Immacolata Abagnale, Giovanni Criscuolo.