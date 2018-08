Agerola, grande affluenza per Gusta la Patata, la rinomata sagra della patata agerolese, che puntualmente si svolge il 14 agosto nel suggestivo borgo di Santa Maria. Numerosi come sempre Gli ospiti che sono giunti dai paesi limitrofi, nonostante le previsioni meteo non fossero delle migliori.

Il motivo principale del successo di “Gusta la patata” è sicuramente la bontà delle pietanze del menu che variano ad ogni edizione. Gli chef sono molto meticolosi e scelgono solo il meglio per i piatti da servire agli ospiti, ingredienti a KM0 primo fra tutti, ovviamente, la patata e preparazione fatta in casa.

A questo va anche aggiunto l’organizzazione logistica con parcheggio e navetta, per garantire un’ affluenza comoda e sicura, una certa rapidità di esecuzione dei singoli piatti, in modo che gli ospiti della Sagra debbano attendere il meno possibile, alla comunicazione tramite i canali social ed il sito web ufficiali

Un ulteriore motivo che spinge tanta gente a partecipare a questo evento è anche l’alto livello dell’intrattenimento musicale

Grande partecipazione di pubblico, infatti, per l’esibizione dell’orchestra di Demo Morselli

Ad accompagnare il direttore d’orchestra emiliano, impegnato nel suo Hit Parade Tour, Marcello Cirillo, cantante e conduttore, da diversi anni impegnato quale showman nella trasmissione in onda su Rai Due, “I fatti vostri”.

Questa manifestazione è diventata, a pieno merito, uno degli eventi enogastronomici più attesi dell’estate agerolese, non resta che segnare in agenda l’appuntamento per la prossima edizione, 14 agosto 2019.