La scuola dell’infanzia paritaria “ S. Pietro Apostolo” in Pianillo di Agerola, si prepara a celebrare il cinquantesimo della sua fondazione. Per interessamento di diversi compianti sacerdoti locali ( Mons. Andrea Gallo, Mons. Gregorio de Stefano, Don Antonio Acampora, Don Angelo Santoro) e con il fattivo interessamento di S.E. Angelo Rossini, arcivescovo di Amalfi, fu possibile costruire con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, il nuovo edificio che avrebbe ospitato, a partire dall’anno scolastico 1969/70, il primo gruppo di bambini, accolti e vigilati nel corso di questi anni dall’ amorevole presenza delle Suore di Maria Bambina e guidati nell’azione educativa dalle tante insegnanti che vi si sono alternate.

Il mantenimento ed il funzionamento di questa scuola è stato sempre garantito dall’intervento della provvidenza.

L’attuale parroco Sac. Arulappan Jayaraj, unitamente all’intera comunità parrocchiale, si preparano a festeggiare questo anniversario con un evento celebrativo alle ore 18.30 del prossimo primo settembre, primo di successivi appuntamenti congressuali e rievocativi che si alterneranno nel corso dell’anno scolastico.