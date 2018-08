Africana Famous Club a Praiano, traffico in TILT! VIDEO!

Ancora un altro reportage di Positanonews: questa volta vi mostriamo come in occasione dell’apertura del noto locale “Africana Famous Club” per la serata di ieri, martedì, il traffico sia andato completamente in tilt per via delle troppe auto parcheggiate sia nei pressi del locale, sia per colpa anche di quelle che dovevano lentamente fare manovra e svoltare nel parcheggio adibito al locale situato sulla sinistra. Dato che la strada è unica, è stretta ed è difficilmente accessibile per navette, macchine e motorini tutti insieme bisognerebbe porre rimedio in qualche modo, soprattutto in questo mese, al fine di non far bloccare il tutto nuovamente nei prossimi giorni e durante i prossimi eventi promossi dalla discoteca praianese.