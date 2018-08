Afragola. Amanti clandestini scoperti nel parcheggio di un ipermercato, lui scappa nudo tra la folla. Corsa al lotto

Ieri sera, nel parcheggio dell’Ipercoop di Afragola, è andata in scena una di quelle situazioni che solitamente si vedono nei film o si leggono nelle barzellette e che fanno sorridere chi vi assiste o ne viene a conoscenza. Ma di certo ben poco da ridere hanno i protagonisti di quanto accaduto. La storia è quella “classica” e vecchia come il mondo di due amanti clandestini che cercano un luogo tranquillo per potersi incontrare. Il luogo prescelto in questo caso è proprio il parcheggio dell’ipermercato dove pensavano di stare al riparo da occhi indiscreti protetti dalle tante auto in sosta. La coppia di amanti è formata da un noto professionista di Afragola, sposato da pochi mesi, e da una commessa di uno dei negozi del Centro Commerciale le Porte di Napoli. La loro relazione durava da un bel po’ di tempo ed erano sempre riusciti ad incontrarsi senza essere scoperti. Questa volta, però, la fortuna li ha abbandonati e sono stati beccati in flagrante dalla moglie e dalla suocera dell’uomo. La neosposina nutriva già qualche dubbio sulla fedeltà del marito ed aveva, quindi, deciso di seguirlo. E non si sbagliava… Le due donne hanno cominciato ad urlare e l’uomo sarebbe scappato seminudo tra la gente che assisteva incredula allo spettacolo. La vicenda è talmente paradossale che ha spinto tante persone a correre in ricevitoria per giocare i numeri al lotto. Se qualcuno volesse tentare la fortuna questi sono i numeri su cui puntare: 21 (gli amanti), 54 (il parcheggio), 29 (la rissa), 45 (il supermercato) e 16 (il tradimento).