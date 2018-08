AEROPORTO SALERNO COSTA D’AMALFI: CORSA CONTRO IL TEMPO PER SALVARE L’INVESTIMENTO

E’ corsa contro il tempo per salvare 135milioni di investimento pubblico e privato sull’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi: pressing sui ministeri dell’Economia e dei Trasporti affinché rilascino la ncecessaria concessione totale ventennale.

Gesac e Salerno Costa d’Amalfi sono pronte da maggio con tutto quanto occorre per mettere in cantiere il futuro dell’aeroporto di Pontecagnano. L’urgenza c’è tutta e riguarda i primi 40 milioni di fondi per la pista e l’aerostazione stanziati con lo Sblocca Italia: se non si bandisce almeno un gara entro l’anno, quei fondi saranno revocati. Ma cos’è che frena la procedura per il nuovo aeroporto? La risposta è molto semplice: se i ministeri dei Trasporti e dell’Economia non daranno il via libera alla concessione definitiva almeno ventennale, per il Salerno Costa d’Amalfi non è praticabile nessun investimento. Senza quella concessione non ha senso mettere sul piatto 135 milioni di euro per allungare la pista, rifare l’aerostazione, ampliare i parcheggi; non ha senso elaborare un piano industriale e commerciale, tra l’altro già pronto, e non ha senso creare un soggetto gestore nuovo (frutto della fusione tra Gesac e Costa d’Amalfi) che vede l’egida e l’interesse di molte istituzioni locali, Regioni Campania e Basilicata su tutte. Insomma, se i dicasteri dei Trasporti e dell’Economia non accelerano sulla concessione, il rischio è di vedere disperso il lavoro fatto in questi anni per il decollo dell’aeroporto di Salerno. I tempi stringono: entro il 31 dicembre va fatto qualcosa per cantierare l’opera, fosse anche soltanto il bando di gara. Poi ci sono gli espropri a cavallo dei Comuni di Bellizzi e Pontecagnano (valgono almeno dieci milioni) e poi le progettazioni, dal preliminare all’esecutivo passando per il definitivo. Tutte cose sulle quali, in teoria, Gesac e Salerno Costa d’Amalfi sono pronte almeno dal mese di maggio. Ma a Roma sembra avere la testa altrove.

ANDREA SIANO LIRATV