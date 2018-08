Ad Ischia controlli serrati della Polizia contro i venditori abusivi, multe per 5.000 euro

Oggi nel Comune di Barano gli agenti del Commissariato di Polizia dell’isola, in collaborazione con la Polizia Municipale locale ed il personale della squadra nautica dell’Ufficio di Prevenzione Generale con due motovedette, hanno effettuato dei controlli straordinari nei confronti dei venditori abusivi che operano giornalmente ed in modo illegale sul territorio. I controlli, in particolare, hanno riguardato due italiani e tre stranieri con il sequestro di 110 paia di occhiali e 30 paia di calzini privi di marchio. Nei confronti dei venditori, inoltre, sono state elevate delle sanzioni per un totale di 5.000 euro.