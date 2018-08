Ad Antonino Coppola l’ultimo saluto!

La Famiglia Coppola a Sant’Agnello è grande e nota per essere lavoratori del mare da più generazioni. E’ giunta, purtroppo, notizia che Antonino, quello che viveva a Taranto, è morto dopo un breve ricovero ospedaliero. In pensione non da molto tempo, ha trascorso la sua vita marinara, prima su navi transoceaniche e poi curando il buon funzionamento meccanico dei RIMORCHIATORI RIUNITI DI NAPOLI, di istanza a Taranto. Il cordoglio della redazione di Positanonews alla famiglia e ai fratelli Mario, Ambrogio e Nello.