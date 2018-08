Stasera “Esce a’ Maronna”, nell’emozione e trepidazione della fede, dando così inizio al novenario che porterà al culmine dei festeggiamenti del 15 agosto.

La statua della Madonna oggi è uscita nel suo splendore, dalla Cappella Stellata ed è stata esposta ai fedeli.

di 4 Galleria fotografica Esce a' Maronna







Il parroco Don Nello Russo ha celebrato la messa, trasmessa in diretta da Positanonews, seguita dalla rituale processione in Piazza dei Mulini.

Quest’anno il programma, un po’ cambiato, è all’insegna della semplicità ed intimità della fede, che lascia trasperire sempre più il messaggio di devozione dei fedeli alla Madonna di Positano.

Non si terrà la processione via mare del 14 agosto, sostituita da un sobria cerimonia di rievocazione dell’arrivo del quadro della Madonna Bizantina. Il popolo festante con le autorità religiose, civili e militari accoglierà l’Icona Bizantina sul pontile della Spiaggia Grande e in processione si recherà alla Chiesa Madre; il concerto all’alba del 10 agosto non sarà più davanti al sagrato della Chiesa madre, ma nell’Anfiteatro “Piazza dei Racconti”