Otto anni dalla scomparsa di Tommaso Biamonte

Minori, Costiera amalfitana . Ricorre l’ottavo anniversario della scomparsa di Tommaso Biamonte, politico salernitano, storico appartenente al Partico Comunista, deputato al Parlamento italiano, con un a non breve parentesi di sindaco della cittadina di Amalfi ai tempi della costruzione dell’hotel Saraceno di Gennaro Pica.

Siamo stati amici fin quando lui, per curiosità, assistette ad una serata elettorale dove, in piazza Umberto, parlavo dal palco sotto il simbolo della allora “condannata ” destra. Mi tolse il saluto:ma dopo qualche anno ci ritrovammo ed ebbi il piacere di pioterlo ospitare nella struttura di famiglia.

Persona dallo spiccato senso della precisione e della dedizione

Gaspare Apicella