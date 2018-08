35enne di Pianura ubriaco, devasta un parcheggio a Pozzuoli (Napoli) poi tampona e accoltella un automobilista. Arrestato dai carabinieri

16/08/2018 – Emanuele Caruso, un 35enne di Pianura già noto alle ffoo, aveva trascorso il ferragosto a Pozzuoli lasciando, nel mentre, la sua auto nel parcheggio multipiano. A tarda sera era tornato a recuperarla ma lo stato d’ebbrezza in cui si trovava lo ha portato a voler uscire dalla corsia riservata all’ingresso. Nel tentativo di farlo ha travolto la sbarra d’ingresso, ha tamponato l’auto di un ragazzo che stava entrando, ha discusso con lui ferendolo all’orecchio con la chiave dell’auto impugnata come un coltello e ha aggredito gli addetti al parcheggio -incaricati di un pubblico servizio- che volevano ricondurlo alla calma. Davanti a quella scena gli addetti al parcheggio hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile e della stazione di Pozzuoli. Anche nei loro confronti caruso ha opposto resistenza dimenandosi per evitare le conseguenze dei suoi gesti ma i militari lo hanno bloccato e arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio e danneggiamento aggravato adesso è ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.