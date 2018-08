Positano: concerto festa dell’assunzione

Il 14 Agosto di tutti gli anni nella splendida Positano si tiene una celebrazione in onore della Madonna Assunta considerata la protettrice del paese. Gli abitanti della città della Costiera sono molto devoti alla Santa, infatti, tutti portano al collo una medaglietta d’oro raffigurante la Madonna Bizantina di Positano o un pezzetto di stoffa (l’abitino) con stampata l’immagine della Vergine. In molte case della città verticale all’esterno è affissa una mattonella di ceramica raffigurante la Madonna.

Il 14 agosto vi è la tradizionale cerimonia dell’”Alzata del Quadro”, di sera invece l’imbarco sul molo “Massine” alla spiaggia grande per la processione per mare, e la deposizione di una corona al monumento delle marinerie del mondo, sul molo di Positano. Segue la processione per mare fino allo scoglio della “Mamma e figlio” nei pressi della torre di Fornillo, per rendere omaggio alla mattonella raffigurante la Madonna di Positano, posta in mare sul basamento dello scoglio “Mamma”. Il giorno 15 agosto vi è la processione in spiaggia, con la Statua della Madonna Santa Maria Assunta. Secondo un’antica usanza al passaggio della statua bisogna cercare tra le pietre della spiaggia le “pietre bucate”, quelle che presentano un foro da parte a parte, considerate dei portafortuna, alcune vengono impiegate per creare pendenti di collane o orecchini.

La notte di Ferragosto ci saranno anche i classici fuochi dell’Assunta, uno spettacolo eccezionale. Centinaia di imbarcazioni, provenienti da tutta la Costa, circondano il pontone affidato ai maestri artificieri. Uno spettacolo a mare che sembra rievocare la vita dell’antico borgo marinaro, quando prima di scoprirsi meta del turismo internazionale, mandava al largo i suoi uomini con cianciole e lampare.