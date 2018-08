Piano di Sorrento: Piazza Cota chiusa lo scenario che appare ogni weekend

Piano di Sorrento: Piazza Cota chiusa, deserta e silenziosa, è questo lo scenario che appare ogni weekend . Una scena triste e sconsolata. Niente musica dal vivo e nessuno si è chiesto perché, alla fine in pochi volevano contribuire, pare solo le Tre Arcate, ed è finita così. Inoltre l’illuminazione scarna, banale, un vuoto che fa perdere il senso a un’idea dell’amministrazione Iaccarino che poteva essere anche buona, ma che nessuno ha seguito e curato, così come non si cura l’arredo urbano della città, i fiori , i particolari, ci devono pensare i privati, quando glielo fanno fare…