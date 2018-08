19enne accoltellata dall’ex sul lungomare di Napoli scrive un posto sui social: “Sto bene, per fortuna sono viva. Alle donne dico denunciate subito le violenze subite”

08/08/2018 – Scrive un post sui social Morena Albino, la ragazza di 19 anni di Napoli accoltellata dall’ex fidanzato sul lungomare del capoluogo campano. “Sto bene, per fortuna sono viva ma adesso deve pagare per le coltellate che mi ha dato. Alle donne dico di denunciare subito le violenze subite”. Ha deciso di ringraziare tutte le persone che si sono prodigate per lei e si sono informate sul suo stato di salute. Ha ricevuto infatti cinque coltellate, tra le quali una che le ha fatto collassare il polmone. Ieri e’ arrivata in fin di vita all’ospedale Loreto Mare, ma dopo un intervento chirurgico e settanta punti di sutura non e’ piu’ in pericolo di vita. Ha la forza di ringraziare quanti le sono stati vicini. L’ex fidanzato, Antonio Bocchetti, 25 anni, e’ stato arrestato dai carabinieri e si trova in carcere prt tentato omicidio. Avrebbe provato a uccidere Morena per la fine della loro relazione d’amore e al culmine di continui litigi avvenuti per l’affidamento del bambino nato dalla loro relazione tredici mesi fa. (Rassegna stampa – Fonte Agi)