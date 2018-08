￼L’ingegner Graziano Maresca torna al Comune di Piano di Sorrento

L’ingegner Graziano Maresca torna al Comune di Piano, come ampiamente annunciato. Come previsto dalla legge, rientrerà nel posto di lavoro che ha lasciato: responsabile dell’ufficio tecnico, settore lavori pubblici. Automaticamente andrà a sostituire l’attuale responsabile. Dal giorno dopo, ovviamente, l’amministrazione potrà fare scelte diverse.

Purtroppo non è chiaro quale sarà l’orientamento dell’amministrazione e quali saranno le scelte. Questo non favorisce molto la serenità dei lavoratori e di chi opera nel settore tecnico.

Restano le solite domande: come superare le tensioni e frizioni che irrimediabilmente ci sono e si continuano ad alimentare in quell’ufficio? Come dare nuova motivazione ed impulso ai dipendenti? indubbiamente il problema storico del Comune di Piano è il funzionamento del settore tecnico, se vi capita di parlare con ex amministratori, dall’amministrazione di Luigi iaccarino (2001-2006) vi confermeranno questa difficoltà. Il ritorno dell’ingegner Maresca sarà un potenziamento o il ritorno di antiche frizioni? Vedremo, di certo l’assenza di dibattito sull’assetto degli uffici è come al solito una prova di grande trasparenza…

Antonio D’Aniello