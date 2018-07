Weekend di relax tra Capri e Praiano per Andrea Melchiorre

Weekend di relax in Costiera Amalfitana per Andrea Melchiorre. Ritorna sulla Divina il fashion blogger ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, divenuto celebre come tentatore di Temptation Island. Diverse fotografie postate sul proprio profilo Instagram, lo ritraggono tra Capri, Nerano e Praiano.



Melchiorre è stato in Costiera lo scorso maggio per uno shooting fotografico, ed ora si sta rilassando dopo le sue ultime fatiche con l’ultima New York Men’s Fashion Week. L’influencer ha approfittato anche di questo spaccato di vacanza, per promuovere prodotti di brand attraverso i social: l’influencer è conosciuto per le sue partecipazioni ai format di Canale 5, ma pare che dopo le varie storie, a partire da quella come tronista con Valentina Dallari, recentemente è stato visto in compagnia della modella di origine russa, Olga Kosenko.