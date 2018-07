Due simpatiche iniziative da parte dei Lucibello a Positano, la famosa azienda locale che si occupa di escursioni in barca, tour privati, water taxi, giri e transfer tra Capri, Amalfi, Ischia e tutta la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. Uno dei gruppi più rinomati e affidabili, garanzia di comodità e sicurezza per le proprie esperienze estive in barca. Riportiamo le foto di questi due simpatici “mezzi” da usare nel bellissimo mare positanese, novità assolute dell’estate 2018!