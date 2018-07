Vittima di Mps perse i risparmi Giudice: va risarcita

in quel periodo, quando la febbre del gioco in borsa e le spregiudicate operazioni delle banche, mettono a rischio i risparmi dei cittadini. «Dopo poche settimane le azioni crollarono vertiginosamente e il mio cliente perse tutto» racconta il legale della donna, l’avvocato Trignano. Che, nel 2013 avvia un giudizio nei confronti della banca: all’istituto di credito, che ha avuto e sta avendo ancora un percorso difficile di uscita dalla crisi, l’avvocato contestò «il fatto di non aver adeguatamente informato il risparmiatore sul rischio dell’investimento». Una vertenza lunga cinque anni nel corso dei quali non sono mancate le proposte di soluzioni transattive che, però, i legali dell’istituto di credito hanno sempre respinto con forza.

Il fenomeno dei titoli legati a internet, le famose dot.com, esplose tra il ’99 e il 2000 sulle borse di tutto il mondo. Ad un’azienda bastava che comunicasse di avere un business

tecnologico legato alla rete che in fase di Ipo si raccoglievano fondi incredibili. In Piazza Affari si trovavano quotate le Tiscali a prezzi di oltre 100mila lire (50 euro), le Finmatica, le Gandalf, le Freedomland, solo per citare alcune delle più famose. Le ultime 3 fallirono tutte entro pochi anni dall’esordio in Borsa, e i risparmiatori persero tutti i loro risparmi.

La decisione Ieri, finalmente, la sentenza del giudice civile: che di fatto ha riconosciuto«l’elevata rischiosità degli investimenti e la mancanza di adeguata informativa al cliente». Le consulenze tecniche, ma anche le deposizioni dell’impiegato del Monte Paschi che curò la pratica e della sportellista, hanno così convinto il giudice che la risparmiatrice non venne informata dei rischi che correva. Al punto di bruciare i risparmi di una vita in un investimento che credeva sicuro.

