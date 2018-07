In visita a Capri il Comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto guardia costiera

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, accompagnato dal personale della Direzione Marittima di Napoli, ha fatto vista questa mattina all’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri. Accolto dal Comandante del porto, Tenente di Vascello Daniele Praticò, l’Ammiraglio Pettorino si è intrattenuto con il personale militare dell’Ufficio al quale ha manifestato la propria vicinanza e l’apprezzamento per le attività svolte in favore della collettività, in particolare per garantire la salvaguardia dell’ambiente e della vita umana in mare, ricevendo in dono il crest di Circomare Capri.

Nel corso della giornata il Comandante Generale si è recato anche alla Casa Comunale: qui l’incontro con il Sindaco di Capri, Gianni De Martino, e con il Vice Sindaco del Comune di Anacapri Pasquale Mazzarella.

Successivamente l’Ammiraglio Pettorino ha raggiunto il porto turistico di Capri per incontrare il Direttore del porto turistico di Capri e una rappresentanza dello Yacht Club Capri.

La visita del Comandante Generale proseguirà nella giornata di domani a Ischia, dove incontrerà il personale della Guardia Costiera in servizio sull’isola verde.

