Violenza sessuale a Meta, la turista inglese in udienza piange e conferma tutto. Ecco cosa è successo . La vicenda assurda che ha scosso la costa di Sorrento , la Campania e l’ Italia , da parte di ex dipendenti dell’Alimuri, tutti licenziati , lavoratori anche della penisola sorrentina, di Massa Lubrense e Vico Equense, che venivano già da esperienze in alberghi anche stellati, quindi con un curriculum professionale ineccepibile, erano degli insospettabili mostri a quanto sta emergendo. Qualcosa che sconvolge come il racconto dettagliato oggi su Il Mattino di Napoli a firma di Ciriaco Viggiano

“Per evitare l’assalto dei cronisti è entrata in aula con largo anticipo e da un ingresso secondario. Tailleur blu, capelli legati, nemmeno un filo di trucco. Non è riuscita a trattenere il pianto nel corso dell’udienza protrattasi fino a tarda sera. Alla fine, sebbene provata, Joanne (nome di fantasia) ha raccolto le forze e riconosciuto quattro dei cinque ex dipendenti dell’hotel Alimuri accusati di averla violentata nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2016. «Sì, sono loro», ha affermato la 50enne canadese prima di lasciare il Tribunale e tornare in Inghilterra, dove risiede da anni.”, riporta Viggiano.

Ma cosa ha detto la Turista ? ” Nel corso dell’incidente probatorio celebrato ieri a Torre Annunziata – riporta Viggiano con precisione su Il Mattino di Napoli – , la turista ha ricostruito la dinamica di quella sera: due baristi dell’albergo le avrebbero offerto un drink, presumibilmente adulterato con «droga da stupro», dopodiché l’avrebbero violentata e concessa alle voglie di un numero imprecisato di altri uomini. Cinque di questi sono in carcere dal 14 maggio con l’ipotesi di violenza sessuale di gruppo: Fabio De Virgilio, Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Francesco Ciro D’Antonio e Raffaele Regio, ieri in aula con le folte barbe cresciute durante i due mesi in carcere. Indagati a piede libero, invece, risultano Catello Graziuso e Francesco Guida, anch’essi ex dipendenti dell’albergo, e Vincenzo Di Napoli, custode di un vicino stabilimento balneare. La presenza dei cinque detenuti non ha scoraggiato Joanne che, affiancata dall’avvocato Lucilla Longone, ha superato la vergogna e confermato le accuse ai presunti stupratori. Per l’avvocato Longone si è trattato di «dichiarazioni lineari, coerenti e fedeli ai fatti accaduti». Le parole della turista potranno essere utilizzate come prova nel corso dell’eventuale processo a carico degli indagati.

A questo punto c’è anche la replica degli avvocati fatta di fronte al gip Emma Aufieri, non hanno perso l’occasione per contestare la ricostruzione della vicenda offerta dalla vittima. «La signora ha detto di non essersi opposta al sesso con i barman De Virgilio e Miniero, sebbene quella sera non capisse ciò che stava succedendo – hanno spiegato gli avvocati Alfredo e Mariorosario Romaniello e che, su sua richiesta, gli stessi barman avrebbero interrotto il rapporto». Per gli altri difensori «ci sono discrepanze tra quanto dichiarato dalla vittima alla polizia nel 2016 e quanto affermato in sede di incidente probatorio».

Ora la fase processuale prevede notifica di conclusione delle indagini, venti giorni per memorie e quindi rinvio a giudizio. Se ne parlerà a Settembre Con gli indagati ancora in carcere.