Villa Romana di Positano apre, ieri il TG2 oggi diretta RAI3 e Positanonews c’è già ANTEPRIMA VIDEO

E' arrivato il grande giorno annunciato in anteprima da Positanonews, l'unica testata giornalista ad aver seguito passo passo i lavori e le evoluzioni di questi lavori da quasi 15 anni

Positano la perla della Costiera amalfitana dunque apre il suo gioiello più bello, la Villa Romana al di sotto della Chiesa della Madonna Santissima Assunta, con affreschi conservati in maniera talmente straordinaria che neanche a Pompei e Roma si trovano. Il dietro le quinte visto da Positanonews in anteprima VIDEO

Finalmente dopo oltre 15 anni di un percorso, seguito da Positanonews passo passo, domani apre la Villa Romana . Ieri mattina, presso la sede della Soprintendenza di Salerno, si è tenuta la Conferenza Stampa per l’inaugurazione del Museo Archeologico Romano di Positano.

Tutta la stampa nazionale ed internazionale ha riportato la notizia e grande è l’attenzione di tutti per questo evento eccezionale per la Storia del nostro paese.

Ieri alle 13.00 il TG2 ha trasmesso il servizio dedicato

e domani sera si terrà la diretta con il TG3.

La Villa Romana di Positano, uno dei più suggestivi spazi archeologici ipogei di età romana rinvenuti negli ultimi anni in Italia meridionale, aprirà al grande pubblico per la prima volta mercoledì 1° agosto dalle ore 09.00 alle 21.00.

Dal 19 al 31 luglio tutti i cittadini di Positano potranno visitare il Mar gratuitamente, sempre dalle 9.00 alle 21.00.

E’ un successo di tutta l’Amministrazione Comunale di Positano che ha voluto fortemente, ognuno per le proprie competenze, raggiungere questo obbiettivo così importante per l’Italia intera.

“Abbiamo fermamente voluto – dice il Sindaco De Lucia- che i primi a visitare il Mar fossero i nostri concittadini. La Domus è patrimonio indissolubile di ognuno di noi, perché ciò che Positano è oggi è frutto di quello che i Positanesi hanno costruito nei secoli. Essa è espressione della loro cultura, delle loro capacità, della loro maestria nell’arte dell’accoglienza, del loro saper entrare nel cuore di chi nei secoli ci ha scelti e definiti “l’incanto del mondo”. La Domus certifica oggi ciò che tutti noi positanesi abbiamo compreso fin da bambini: Positano è un locus animae . La sua anima si veste di bellezze sì naturali, ma è intimamente caricata di profondissimi significati, che rendono colta la nostra città, ma anche e soprattutto parte integrante della nostra Storia. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, come già d’accordo con la Dirigente Scolastica, faremo in modo che tutti i nostri ragazzi possano visitare la Domus e durante il periodo natalizio ritaglieremo un altro spazio per i positanesi che non sono riusciti a visitarla a luglio. Voglio ringraziare sentitamente tutti coloro che dal 2003 fino ad oggi, in ogni veste e ruolo, hanno collaborato per giungere a questo magnifico risultato. Con l’impegno, la caparbietà e le capacità di tutti si è riusciti a regalare al mondo un nuovo incanto.”

PER CONTATTI & INFO

ticketoffice@marpositano.it

telefono Mar Positano 3312085821

telefono segreteria del Sindaco di Positano 089/8122535