Vietri sul Mare, scoperte nuove opere abusive: Comune ordina demolizione

Continuano i controlli sul territorio in Costiera Amalfitana per combattere l’abusivismo edilizio. Questa volta sono state scoperte opere abusive a Vietri sul Mare, precisamente presso un immobile nella frazione di Molina. Queste le irregolarità riscontrate dall’ufficio tecnico e dalla Polizia Municipale.

1) sulla particella 799 posta sulla sommità della proprietà, una vasca di raccolta acque piovane interrata che si sviluppa in pianta per una lunghezza di mt. 4,80 x 8,00 sulla quale si evidenziano posizionati rotoli di tubazione per irrigazione; Sulla stessa particella tra due terrazzamenti insiste una piazzola ove sono stati posizionati n° 5 serbatoi non fissi a suolo per accumulo acqua;

2) sulla particella 628 del fg 5 una tettoia dalle dimensioni di 4,50 x 3,20 con copertura a doppia falda a tegole sorretta da 6 pilastrini con altezza di mt. 2,20 alla gronda e mt 2,60 al colmo, aperta su tuttii lati.

3) sulla particella 633 del fg. 5 una tettoia dalle dimensioni in pianta di mt 16,00 x 11,30 ad una falda con altezza al colmo di mt. 4,50 alla gronda mt. 3,20. delimitata su un lato lungo e per uno corto dal muro di contenimento del sovrastante terrazzamento. La struttura è costituita da pali in legno posti verticalmente a sostegno della sovrastante orditura lignea sulla quale sono posizionate lamiere in ferro.

4) sulla particella 628 del fg. 5 sottostante al muro di contenimento di un terrazzamento una tettoia a pianta quadrata dalle dimensioni di mt 4,8x 4,8 ad una falda a tegole con altezze di mt. 3,00 al colmo e di mt. 2,20 alla gronda. La struttura e costituita da due pilastrini in mattoni sui quali poggiano le travi ancorate al muro contenimento a sostegno della copertura in tegole.

5) sulla particella 625 adiacente ad un bunker della seconda guerra mondiale una tettoia della lunghezza di mt 8,10 x 4,50 ad una falda con copertura a tegole le cui altezze sono mt 3,30 al colmo e mt. 2,20 alla gronda. La struttura e costituita da n° 3 pilastrini in mattoni sui quali poggiano le travi ancorate al muro di confine a sostegno della copertura in tegole. Sulla stessa particella poco distante dalla predetta tettoia altra tettoia adibita a deposito legna dalle dimensioni di mt. 3,70 x 1,45 ad una falda con altezza di mt. 2,50 al colmo e mt. 2,20 alla gronda.

Considerato che le opere descritte sono state eseguite in assenza di titolo, in violazione della normativa urbanistica vigente, nonché sotto il profilo paesaggistico, il comune di Vietri sul Mare ha dovuto procedere con l’ordinanza di demolizione e ripristino allo stato dei luoghi.