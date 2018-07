Vietri sul Mare (SA). “Villa Comunale”. “Omaggio a Frank Sinatra e Pino Daniele”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Omaggio a Frank Sinatra e Pino Daniele a Vietri sul Mare.

Omaggio a Frank Sinatra e Pino Daniele

Orchestra Music Academy

Venerdì 27 luglio 2018, Villa comunale di Vietri sul Mare

L’Orchestra Music Lab Academy propone per venerdì 27 luglio 2018, nella “Villa Comunale” di Vietri sul Mare, il concerto ”Napoli canta New York”, in omaggio a due grandi interpreti della musica: Frank Sinatra e Pino Daniele.

L’Orchestra nasce dall’amicizia di tre musicisti, Carlo Gravina, Paolo Gravina e Gianluca Di Natale

E’ un progetto musicale che, oltre a divulgare sul territorio la cultura musicale, coinvolge i giovani musicisti in una realtà professionale.

Il bel programma della serata ”Napoli canta New York” vedrà l’esecuzione di alcune delle più belle canzoni dei due artisti internazionali.

Per l’omaggio a Frank Sinatra ascolteremo Fly To The Moon, More, Lady is a Tramp, Cheek to Cheek, My Way, I’ve got you under my skin.

Per l’omaggio a Pino Daniele saranno eseguiti i brani Mo basta, I say ‘I sto Cca’, Io so Pazz, Io vivo come te, Alleria e A me me piace ‘o Blues.

Saxofoni: Carlo Gravina, Giusy Di Giuseppe, Gianni D’ambrosio, Angela Caiazza, Antonio Giordano.

Tromboni: Raffaele Carotenuto, Franco Sessa, Luca Esposito.

Trombe: Paolo Gravina, Franco Mannara, Gianluca Di Natale, Massimiliano Pumpo. Contrabbasso e Basso: Luca Masi. Chitarra: Max Greco.

Pianoforte e tastiere: Francesco Lombardi.

Batteria: Sergio Di Natale.

Voci: Manù Squillante e Franco Sessa.

Inizio spettacolo; ore 21.00.

Ingresso gratuito.

Info:

Segreteria Organizzativa +39 392 0095047

Programma di Vietri in Scena

12 luglio – 2 Agosto 2018

Villa Comunale – Vietri sul Mare

Giovedì 12 luglio

Coropop di Salerno

Direttore M° Ciro Caravano

Sabato 14 luglio

Rossini Renaissance “Mangiare, Amare, Cantare e Digerire …”

A cura di Filippo Morace e Rosalba Vestini

Lunedì 16 luglio

Academic Ensemble Contemporary Jazz Project

Musiche di Michael League (Snarky Puppy), Wayne Shorter, Stevie Wonder, David Foster, Cole Porter, “Dizzy” Gillespie,G.Gershwin, H. Hancock

Direttore Guglielmo Guglielmi

Martedì 17 luglio

Cleopatra

Spettacolo di danza (Studio Danza di Maria Cardamone)

Mercoledì 18 luglio

Orchestra da Camera Internazionale della Campania

Musiche di J. Pachelbel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, E. Morricone, L. Bacalov J. Strauss

Flauti solisti: Filippo Staiano, Sergio Casale Direttore e solista Veaceslav Ceaicoshi

Venerdì 20 luglio

Ragazzi di oggi

Revival dei successi degli anni 70 in poi

Lunedì 23 luglio

Sonora Junior Sax

Musiche di Khachaturian, McCoy, J. De Haan, G. Puccini, J. Tieresen, Vanni, Tozzi, P. Prado,Pooh

Direttore Domenico Luciano

Martedì 24 luglio

LE GENOVEFFE – una favola amara

Spettacolo a cura del Laboratorio di espressione teatrale di Teatri di Carta

regia di Francesco Campanile

Venerdì 27 luglio

Orchestra Music Academy ”Napoli canta New York”

Un omaggio a due artisti internazionali: Frank Sinatra & Pino Daniele

Martedì 31 luglio

(in realtà solo apparente)ⁿ liberamente tratto da: “Il povero Piero” di A. Campanile, compagnia Artenauta Teatro, drammaturgia e regia Simona Tortora

Giovedì 2 Agosto

Orchestra Filarmonica Campana (omaggio al Maestro Giovanni Procida)

Musiche di Frederick Delius, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn

Clarinetto solista Sabato Morretta direttore Giulio Marazia

Inizio degli spettacoli ore 21.00.

INGRESSO LIBERO

Da non perdere, assolutamente.

Maurizio Vitiello