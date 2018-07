Vietri sul Mare (SA). Villa Comunale. Concerto dell’Orchestra da Camera Internazionale della Campania.

Articolo di Maurizio Vitiello – Mercoledì 18 luglio 2018 “Musica da Camera” a Vietri sul Mare. L’Orchestra da Camera Internazionale della Campania è diretta da Veaceslav Ceaicoschi Quadrini.

Mercoledì 18 luglio 2018 l’Orchestra da Camera Internazionale della Campania si esibirà nella Villa comunale di Vietri sul Mare, alle ore 21, in un concerto sul programma artistico “Le Perle del Barocco”, che vuole essere un omaggio alla grande musica strumentale del ‘700 e a musiche da film.

A dirigere l’orchestra il maestro Veaceslav Ceaicoschi Quadrini.

Musiche di J. Pachelbel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, E. Morricone, L. Bacalov J. Strauss. Flauti solisti: Filippo Staiano, Sergio Casale; direttore e solista Veaceslav Ceaicoshi Quadrini.

L’esecuzione musicale prevede pagine celebri del musicista veneziano Antonio Vivaldi, conosciuto come il “Prete Rosso”, quali il Concerto in do magg. per 2 flauti ed orchestra d’archi, le Stagioni per violino e archi, Mozart con la celeberrima Eine kleine Nachtmusik.

Completano il programma artistico musiche da film di vari compositori, pagine caratterizzate da preziosi intarsi di virtuosismo e cantabilità barocche per arrivare a colonne sonore di pellicole famose e alla Piccola musica notturna. Ingresso libero.

L’ORCHESTRA DA CAMERA INTERNAZIONALE DELLA CAMPANIA nasce negli anni 90’ nell’antico centro sannita – Maleventum/Beneventum dei romani – ad opera del maestro Leonardo Quadrini e diretta emanazione dell’orchestra Sinfonica del Sannio, che raggruppava i migliori musicisti del Sannio e dell’Irpinia; l’incremento dei conservatori di Benevento ed Avellino, fucina di nuovi musicisti, ne ha fatto da serbatoio permettendo un ricambio generazionale e qualitativo che mantiene alto il livello dell’Orchestra, attualmente diretta dal figlio talentuoso del maestro Quadrini, fondatore dell’orchestra, Veaceslav Ceaicoshi Quadrini.

Info: Segreteria Organizzativa +39 392 0095047

Da seguire.

Maurizio Vitiello