Vietri sul Mare, ricorso respinto: rimane sospeso il sindaco Benincasa

Rimane ancora sospeso dalla carica di sindaco di Vietri sul Mare, Francesco Benincasa. E’ questo che è stato deciso dalla prima sezione civile del Tribunale di Salerno alcuni giorni fa. Come riporta il quotidiano “le Cronache”, è stato respinto il ricorso presentato da Benincasa il quale rimane quindi ancora sospeso.

Una sospensione che è stata resa ufficiale nell’inverno scorso, dopo la condanna in Appello ad otto mesi ed un anno di interdizione dai pubblici uffici inflitta lo scorso 9 gennaio al primo cittadino nell’ambito del processo sul crollo del costone del Baia Hotel è stata difatti recepita negli atti prefettizi.

Non ci sarebbero presupposti per sospendere gli effetti sanzionatori della norma (Legge Severino). Queste le motivazioni: “Tutte le questioni sollevate sono state già affrontate dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma e ritenuto che non vi è stato un eccesso di delega né che sia stato leso il divieto di retroattività. In particolare nella sentenza numero 236 del 2015 la Corte Costituzionale affronta sia la questione della violazione del diritto all’elettorato passivo e del conseguente sbilanciamento in favore di altri valori costituzionale sia la questione della cosiddetta retroattività della norma, riaffermandone la piena aderenza ai valori costituzionali e la libertà di scelta da parte del legislatore”.