Vietri sul Mare, l’ex Gieffina e quel tragicomico incidente in motorino – VIDEO

Un filmato che sta facendo il giro del web e che in poche ore ha attirato l’attenzione di migliaia e migliaia di internauti. Stiamo parlando della caduta tragicomica di Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, a Vietri sul Mare. La bella spagnola stava girando su uno scooter per le strade del comune costiero mentre registrava un video per i suoi fan: dopo una prima parte abbastanza tranquilla del filmato si vede una seconda parte con un incidente. Aida ha perso il controllo del motoveicolo è si è schiantata contro la ringhiera. Delle immagini tragicomiche che stanno facendo il giro del web.