A VIETRI SUL MARE L’ASSEMBLEA DE “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA” DELLA CAMPANIA

Venerdì 6 luglio alle ore 17,00 presso il Comune di Vietri sul Mare, ci sarà la prima assemblea dei Borghi più belli d’Italia in Campania, alla presenza di Umberto Forte, Direttore Generale de “i Borghi più Belli d’Italia”.

La rete campana annovera, dall’Alta Irpinia fino al Cilento, ben undici centri: Atrani, Castellabate, Conca dei Marini, Furore, Montesarchio, Monteverde, Nusco, Savignano Irpino, Summonte, Vietri sul Mare e Zungoli.

I sindaci degli undici comuni si riuniranno presso la sala consiliare del Comune di Vietri sul Mare per ufficializzare gli organi statutari alla presenza del coordinatore per Campania e Basilicata Alfonso Giannella, già primo cittadino del comune vietrese e tra i principali promotori della costituzione della rete tra i Borghi più Belli d’Italia della Campania.

«Lo scopo della rete è quello di permettere di presentare alle istituzioni pubbliche, e soprattutto a quelle regionali, le istanze e le problematiche delle singole amministrazioni comunali appartenenti ai Borghi più belli d’Italia in Campania e di diffondere nell’opinione pubblica una maggiore consapevolezza della loro bellezza in maniera da salvaguardare, tutelare e quindi costruire nuove opportunità di offerta turistica. – ha dichiarato il coordinatore Alfonso Giannella – A questo va aggiunta la valorizzazione dei prodotti tipici delle piccole e medie imprese di questi Borghi, prodotti di eccellenza, che attraverso la rete potranno avere una maggiore promozione e visibilità sia in Italia che all’estero, in concomitanza a quanto già fanno i piccoli produttori, al fine di creare anche nuove opportunità di lavoro».

