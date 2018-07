Nuova collezione per il prossimo autunno firmata Dolce e Gabbana. I due stilisti, tra i più famosi al Mondo, hanno voluto omaggiare Vietri sul Mare con dei capi d’abbigliamento chiaramente ispirati alle celebri ceramiche vietresi: le maioliche che sono ormai diventate famose a livello internazionale appaiono in tutti i nuovi fantastici capi.

Ricordiamo che la produzione di ceramiche vietresi risale almeno ai primi anni del XI secolo, quando erano già presenti sul territorio personaggi riconducibili all’attività ceramica, come ad esempio Sergio Caccabellu. Sarà poi l’Abbazia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni a consentire di sviluppare la produzione, dopo aver ricevuto in donazione il porto di Vietri dal duca Ruggiero. Già nel 1200 la produzione riscosse un successo clamoroso.

Sarà poi il Seicento il secolo in cui verrà consacrata la produzione vietrese, la quale arriverà a Napoli e in tutta la Costiera Amalfitana. Nel Settecento la produzione comincerà a espandersi, fino ad arrivare in Sicilia. Ai giorni nostri è conosciuta in tutto il mondo.