Vietri sul Mare, emergenza rifiuti: possibile blocco raccolta frazione secca differenziata

Emergenza rifiuti a Vietri sul Mare. In seguito dell’incendio sviluppatesi il 10 luglio scorso all’interno dello Stir di Battipaglia ad appena pochi giorni del rogo verificatosi alla Nappi Sud, azienda per il trattamento dei rifiuti, e in concomitanza del blocco tecnico di una sezione dell’inceneritore di Acerra, si profila una nuova e più grave emergenza rifiuti in Campania. Mentre la Magistratura è al lavoro per definire le cause di quanto accaduto, già alcune amministrazioni, come Cava de’ Tirreni, per affrontare la nuove emergenza hanno con proprie ordinanze provveduto al blocco temporaneo della raccolta della frazione secca differenziata in quanto è di fatto impedito ai camion della raccolta di scaricare i rifiuti.

Il Comune di Vietri Sul Mare con il Consigliere delegato Massimiliano Granozi si sta adoperando in tutti i modi per contenere i disagi che inevitabilmente si ripercuotono sui cittadini che intanto sono invitati a una collaborazione responsabile e partecipativa rispettando scrupolosamente il calendario della raccolta. Dal momento che siamo in pieno periodo estivo con aumento di popolazione e delle attività legate al turismo, nel caso la situazione non dovesse in qualche modo avviarsi alla normalità anche l’ Amministrazione di Vietri si vedrebbe costretta con propria ordinanza a interrompere la raccolta della frazione secca differenziata per un periodo limitato.