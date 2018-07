Vietri sul Mare, Costiera amalfitana . Oggi sabato 28 luglio conferita la cittadinanza onoraria ad Antonio Tajani.

La cerimonia si svolgerà nell’Aula Consiliare della Casa Comunale a mezzogiorno alla presenza di alcuni sindaci della Divina fra cui quello di Amalfi Daniele Milano .

Il presidente del Parlamento Europeo, ha ricevuto il riconoscimento che arriva per il suo ruolo politico ed istituzionale e per il suo legame con la città costiera di Vietri sul Mare . Presenti anche diversi politici della provincia di Salerno e Napoli, ma non solo, anche a Pratola Serra ad Avellino, Tajani ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Politico di razza di Forza Italia, ma è riconosciuto per il suo valore non solo dagli uomini di Berlusconi.

La famiglia Tajani è presente a Vietri almeno dalla seconda metà del Quattrocento e ha avuto nei secoli scorsi uno ruolo significativo nella vita economica, sociale e religiosa della cittadina costiera. I Tajani si distinsero quali valenti imprenditori nell’ambito della produzione della ceramica e della fabbricazione della carta. A Diego Tajani, patriota, magistrato, uomo politico e avo dell’attuale presidente dela Parlamento Europeo è stata dedicata una epigrafe fatta installare dal Comune di Vietri sul Mare nel lontano 1930 sulla parete della dimora della famiglia in via Scialli, che “lo consacra al culto della memoria”.

Auguri dalla redazione di Positanonews