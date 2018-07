Vietri sul Mare, arrestato 24enne: a casa con cocaina, cannabis e contanti

Operazione antidroga dei Carabinieri a Vietri sul Mare. In seguito ad una indagine complessa e certosina, i militari coordinati dal comandante Gerardo Ferrentino, hanno arrestato un giovane del posto per possesso di contanti e droga. A.V., classe ’94, aveva in casa circa 23 grammi di cocaina, sette piante di cannabis e 400 euro in contanti.

Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati anche dei bilancini di precisione, segno che si trattava di attività di spaccio di stupefacenti e non solo detenzione per uso personale. Oltre ai bilancini, sono stati rinvenuti materiali utilizzati per il taglio della cocaina e delle bustine. Ora il giovane si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere processato per direttissima.