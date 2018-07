Viene da Sorrento la futura protagonista del film “Il segreto di Mandy”

Giulia Esposito di Sorrento si è aggiudicato il gradino più alto del podio nel concorso internazionale “Star of the Year”. La 13enne ha sbaragliato la concorrenza di oltre 600 talentuose giovani attrici, dopo una selezione severissima per scegliere la protagonista del film “Il segreto di Mandy”, prodotto dalla Star Global e che uscirà nel 2019.

La piccola attrice, premiata dallo scrittore registro Federico Moccia, avrà la parte principale nel film che sarà presentato proprio Festival del Cinema di Sorrento. Questo concorso internazionale, ideato da Claudio Marini, nasce con l’obiettivo di lanciare nuovi talenti nel mondo dello spettacolo, selezionando ragazze tra i 12 e i 28 anni.

Questo format, riconosciuto dalla stampa internazionale, si differenzia dagli altri per la selezione in base alla spigliatezza e la simpatia, oltre alla bellezza, per entrare a far parte di questo mondo tanto agognato. Questo concorso è stato ideato dal produttore ed editore Claudio Marini e l’Arts manager Alberto Zeppieri, che ha fornito la propria esperienza acquisita negli anni in concorsi nazionali ed internazionali, mettendosi a disposizione di “Stars of the Year”, che ha svolto oltre 3000 mila selezioni in 16 anni.