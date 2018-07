Vico Equense. Il Social World Film Festival è di tutti: ecco come chiedere l’ingresso al primo settore

Vico Equense. Il Social World Film Festival è di tutti. Come sempre le attività della Mostra Internazionale del Cinema Sociale, in programma dal 29 luglio al 5 agosto, sono ad ingresso libero e gratuito, comprese le serate con gli ospiti internazionali in Arena Loren – Piazza Mercato, Piazza Giancarlo Siani (salvo diversa esplicita segnalazione).

Per poter accedere ai posti a sedere non numerati del 1° settore platea anche passando attraverso il red carpet è necessario compilare il form elettronico all’indirizzo www.socialfestival.com/it-it/accrediti/richiesta-inviti.html. La richiesta non garantisce l’effettiva erogazione dell’invito e l’esito verrà comunicato via email direttamente dal Servizio InfoPoint del festival preposto all’erogazione degli inviti, verificata la disponibilità dei posti a sedere.

Vanno chiesti online entro le ore 18.00 del giorno precedente alla prima sera in cui si richiede l’invito ed ogni richiesta di invito è strettamente personale e può prevedere dalla singola serata fino all’intero programma serale del Festival (sette eventi serali). Tale invito deve essere ritirato entro e non oltre le ore 18.00 del primo giorno di festival per il quale si richiede l’invito presso l’InfoPoint del Social World Film Festival, sito in Piazza Umberto I (l’InfoPoint è aperto dal 29 luglio al 4 agosto 2018 dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 22.00).

Per coloro che non hanno possibilità di accesso ad internet, l’organizzazione del Festival assicura la possibilità di richiesta invito anche di persona presso l’InfoPoint durante i giorni e orari di apertura al pubblico, fino ad esaurimento posti disponibili.

Inoltre l’organizzazione destina un gran numero di posti a sedere (300 circa) nel 2° settore platea per coloro che non sono muniti di invito.

FAQ domande frequenti (LEGGERE CON ATTENZIONE):

– A cosa serve l’invito? L’invito è necessario per accedere ai posti a sedere del 1° settore platea in Piazza Mercato durante gli eventi serali in Arena Loren.

– Come si richiede l’invito? E’ possibile richiedere l’invito compilando l’apposito form elettronico (in basso a questa pagina) entro e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente alla prima sera in cui si richiede l’invito oppure recandosi di persona all’InfoPoint.

– Quando e dove ritirare l’invito? Effettuata la richiesta di invito online, il sistema invia una email automatica di avvenuta ricezione della richiesta. Il nostro Servizio InfoPoint, assicurato il numero di posti a sedere disponibili, invia una CONFERMA DI AVVENUTA CONCESSIONE DELL’INVITO. Ricevuta la stessa è possibile ritirare l’invito presso l’InfoPoint del Social World Film Festival, sito in Piazza Umberto I (l’InfoPoint è aperto dal 29 luglio al 4 agosto 2018 dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 22.00). L’invito deve essere ritirato entro e non oltre le ore 18.00 del primo giorno di festival per il quale si richiede l’invito.

– Quanto costa l’invito? L’invito è completamente GRATUITO.

– Senza invito posso partecipare lo stesso agli eventi del Social World Film Festival? Certo, tutti gli eventi del festival, salvo esplicita segnalazione, sono ad ingresso libero e gratuito. Inoltre l’organizzazione destina un gran numero di posti a sedere (300 circa) nel 2° settore platea per coloro che non sono muniti di invito.

– Posso girare il mio invito ad un amico/parente? No, l’invito è strettamente personale.

– Posso richiedere l’invito per più serate del festival? Si, ma attenzione, devi essere certo che parteciperai a tutte le sere in cui richiedi l’invito; non è corretto togliere la possibilità a tanti che vogliono partecipare se non hai la certezza di esserci. Qualora mancherai una sera l’invito sarà automaticamente invalidato.

– Ho già un accredito per il festival, devo richiedere l’invito? No, l’accredito (stampa, guest, giuria, workshop, partner) permette al suo possessore l’accesso al 1° settore platea in Arena Loren – Piazza Mercato.

– Ho già un accredito per il mercato, devo richiedere l’invito? Si, l’accredito mercato non permette l’accesso all’area riservata al 1° settore platea in Arena Loren – Piazza Mercato.