Vico Equense. Social World Film Festival, torna il Mercato europeo del cinema giovane e indipendente

Vico Equense. Nato nell’edizione 2016 del Social World Film Festival per dare voce e spazio a nuovi talenti, torna il Mercato europeo del cinema giovane e indipendente, che si terrà domani (mercoledì 1 agosto) nel Complesso Monumentale S.S. Trinità e Paradiso di Vico Equense.

«I nuovi talenti del cinema hanno limitate occasioni per confrontarsi con i professionisti affermati, presentargli i propri lavori – così il direttore generale del Social, Giuseppe Alessio Nuzzo – sono poche le chance che gli vengono concesse in festival come quello di Venezia e di Roma. Ed è per questo, dopo il fortunato esordio della scorsa stagione, che abbiamo deciso di confermare il Mercato europeo del cinema giovane e indipendente».

Il Mercato vedrà importanti professionisti dell’industria cinematografica, produttori, distributori e registi provenienti da vari Paesi, incontrarsi per discutere sulle novità del cinema giovane indipendente. La città costiera si trasformerà quindi in salotto dell’industria cinematografica tra dibattiti, conferenze, incontri e una video library digitale per offrire on demand i 600 titoli selezionati, tra cortometraggi, documentari e lungometraggi indipendenti e due sale a disposizione per la loro proiezione.

Grande spazio a stand espositivi con novità da tutti i reparti del cinema: T&D Angeloni consentirà di visitare un tricamper cinema; 102 rent and services si occuperà di un seminario sulla fotografia con attività pratica grazie ad attrezzature professionali; HM Make Up mostrerà tecniche di trucco, parrucco ed effetti speciai; Hivel Studio illustrerà le potenzialità della color correction e VFX; Factory Costume creerà un “instant fashion” su un manichino con tessuti colorati. E tre sale per mostrare i primi minuti di girato di film appena completati o in via di chiusura, opere finite, teaser, trailer o progetti speciali, film della “Selezione Mercato” ad un pubblico di professionisti del settore.

Alle 18.30 nella Sala De Filippo, si terrà l’incontro tra produttori e nuovi autori alla quale interverranno professionisti, produttori, distributori indipendenti e istituzioni cinematografiche sui temi delle risorse, fondi pubblici e privati per la produzione di opere, novità, possibilità e prospettive per i nuovi talenti. Introducono i lavori il Sindaco del Comune di Vico Equense Andrea Buonocore, l’Assessore alla Cultura e al Turismo Lucia Vanacore e il direttore generale del festival Giuseppe Alessio Nuzzo, partecipano ai lavori tra gli altri Rai Cinema Channel, Studio Universal, Agici (Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti), Stemo Production, Paradise Pictures, CinemaFiction, AN.TRA.CINE, Silvestro Marino Production, Formia Film Festival, Sabox.

Al termine incontri face-to-face dove registi e autori hanno un tempo limitato per presentare il proprio progetto ai produttori, distributori e compratori presenti e spazio ai seminari sulla direzione della fotografia, l’arte delle luci e della video-ripresa a cura di Antonio De Rosa, sui costumi per il cinema, a cura di Factory Costume di Annalisa Ciaramella.

Le attività si spostano dalle 20 in piazza Mercato – Arena Loren con il salotto letterario “Scritti di cinema” a cura della libreria Ubik di Vico Equense con la presentazione del libro “Cinema è sogno: antologia delle citazioni cinematografiche – le frasi dei più celebri film italiani dal 1930 ad oggi” di Giuseppe Alessio Nuzzo con la prefazione di Gian Luigi Rondi e la postfazione di Enzo Decaro; interviene l’autore Giuseppe Alessio Nuzzo. Introducono e moderano Carlo Alfaro e Maria Fausto

Alle 20.30 sempre in piazza Mercato – Arena Loren la moda incontra il cinema con il dèfilè a cura di HM – make up e a seguire l’omaggio a Oscar, David di Donatello e Nastri d’Argento con la proiezione dei cortometraggi SING by Kristóf Deák (Hungary, 24’) [vincitore di un Premio Oscar] e BELLISSIMA di Alessandro Capitani (Italia, 12’) [vincitore di un Premio David di Donatello] in collaborazione con Best of International Short Festival e del film DUNKIRK by Christopher Nolan (Stati Uniti, 106’) [vincitore di tre Premi Oscar] con Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance e Tom Hardy. Presenta Roberta Scardola.

Alle ore 21 c’è “Cinema al Chiostro: La notte del cinema” nell’Arena Magnani allestita nel Complesso Monumentale S.S. Trinità e Paradiso, con la proiezione del documentario LUCI SULLA FRONTIERA – LA CHIESA DI STRADA di Ilaria Urbani (Italy, 52’) con la partecipazione della regista e la proiezione del film LA CIECA DI SORRENTO di Nunzio Malasomma con Anna Magnani (Italy, 68’). Introduce Debora Ostieri.

Grande attesa per l’evento di giovedì 2 agosto con Michele Placido che tributerà il cinema italiano leggendo una poesia. A seguire, la proiezione del suo film “7 minuti”. Verrà premiata la factory “Casa Surace” con la quale si discuterà di comunicazione sociale sui nuovi media, a seguire il live delle Ebbanesis.

Venerdì 3 agosto sarà il turno del tributo a Stefania Sandrelli che sarà insignita del titolo di Ambasciatrice del Social World Film Festival nel mondo e omaggiata col premio alla carriera, poi un approfondimento su “Gatta Cenerentola” alla presenza del cast e dei produttori.

Gran galà di premiazione sabato 4 agosto con sfilata sul red carpet del premio Oscar Mike Van Diem, Donatella Finocchiaro, Gianfranco Gallo (membro giuria qualità), Nto e Lucariello, Ebbanesis, Fabio Balsamo e tanti altri.

Domenica 5 al mattino l’evento di chiusura con l’”Ottava Conferenza Internazionale: Il Cinema come veicolo di messaggio sociali”.