Vico Equense. Si è svolta questa mattina a Napoli, al Palazzo della Regione Campania la presentazione alla stampa dell’ottava edizione del Social World Film Festival, che si terrà a Vico Equense dal 29 luglio al 5 agosto 2018.

Un festival che da anni vuole coniugare la passione per il cinema dei giovani con importanti temi sociali, l’unico al mondo ad essere interamente realizzato da professionisti under 35.

La conferenza, ha visto la partecipazione di Andrea Buonocore Sindaco di Vico Equense, Lucia Vanacore Assessore al turismo e di Giuseppe Alessio Nuzzo direttore generale del festival.

Tra le novità di quest’anno ci saranno due schermi montati all’aperto, uno in Piazza Mercato e uno al Chiostro della Santissima Trinità e Paradiso, momenti di networking tra i registi affermati e i nuovi autori, spazi dedicati al mercato del cinema e poi i grandi ospiti non in chiave glamour ma come momento di incontro e di scambio di idee.

“Saranno otto giorni dedicati al cinema che fa riflettere”, ha sottolineato Giuseppe Alessio Nuzzo.

“Da sempre la penisola sorrentina – il commento del Sindaco Andrea Buonocore – è un set naturale immortalata da oltre cento pellicole che hanno fatto la storia del cinema internazionale. Ed ora con la rassegna cinematografica è una ulteriore opportunità per proporsi al turismo d’elite internazionale”.

Il tema di quest’anno sarà “Passione. Sentimento, sensazione, sacrificio”. Il legame tra la Costiera e il cinema d’autore ha già contribuito alla creazione dei Movie Tour, i trenini turistici che fanno tappa sui principali set cinematografici di Vico e di Sorrento, e del Museo del Cinema del territorio della penisola sorrentina che raccoglie i cimeli e ricordi della cinematografia di tutti i tempi.

“Il Social world è dunque il primo ed unico festival al mondo ad avere un monumento ed un museo del cinema”, aggiunge l’assessore al Turismo, Lucia Vanacore.

E non è tutto. Ad ogni strada o piazza di Vico sarà affiancato il nome di una celebrità dello schermo. Palazzo Sozi Carafa diventa Terrazza Cardinale, Piazza Umberto I diventa Largo Mastroianni, Piazza Marconi si trasformerà in Largo Lollobrigida, Piazza Siani si trasforma in Arena Loren, il complesso monumentale della Santissima Trinità e Paradiso in Sala Troisi.