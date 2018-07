Vico Equense. La Regione Campania rilancia anche per l’estate 2018 il Metrò del Mare con nuovi collegamenti marittimi tra Napoli, Cilento, Costiera amalfitana, Capri e le aree archeologiche flegree. Tra le novità c’è il debutto di Seiano, che è subito diventata un’alternativa valida per i vacanzieri diretti a Positano e Amalfi.

“In meno di una settimana dall’entrata in funzione dello scalo di Seiano, – sottolinea l’Assessore ai trasporti e al turismo di Vico Equense, Lucia Vanacore – sono stati venduti più di cento biglietti”.

Il progetto ha l’intento di promuovere forme di mobilità alternativa all’auto privata. I vantaggi dell’inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, poiché si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti, nelle ore di traffico intenso, abbattendo di oltre il 40% i costi (carburante e pedaggi, senza contare i parcheggi) e contribuendo così a salvaguardare l’integrità di luoghi che per la loro stessa architettura non possono ospitare un traffico veicolare eccessivo.

“Una rivoluzione nei trasporti”, il commento del Sindaco Andrea Buonocore che rilancia: “L’auspicio è di rendere permanente questo collegamento, che per adesso è solo stagionale”.